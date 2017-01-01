Только один украинский город вошел Топ-100 самых туристических городов мира

Львов обошел даже Ниццу и Рио-де-Жанейро.

Львов стал единственным городом Украины, который попал в мировой рейтинг Топ-100 самых популярных среди туристов в 2018 году.

Соответствующий рейтинг составила британская международная компания Euromonitor, передает Zaxid.net.

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Рейтинг возглавил Гонконг, который в этом году принял около 30 млн иностранных туристов. Второе место занимает Бангкок с показателем 23600000 иностранных туристов, а третье место у Лондона (20700000 иностранных туристов).

В ТОП-10 городов входят также Сингапур, Макао, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур, Шэньчжэнь. В этих городах зафиксировали от 12 до 18 млн иностранных туристов в 2018 году.

Львов оказался единственным украинским городом, вошедшим в сотню самых популярных туристических городов мира с показателем 2700000 туристов (80 место рейтинга). В рейтинге Euromonitor Львов обошел такие города, как Тель-Авив, Франкфурт, Стокгольм, Ницца, Рио-де-Жанейро, Абу-Даби, Порту, Доха.

На появление Львова в таком авторитетном международном рейтинге уже отреагировал мэр Львова Андрей Садовый.

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“Мне приятно, что Львов попал в рейтинг самых привлекательных туристических городов мира. Сейчас это единственный город из Украины, а я бы хотел, чтобы их было больше. 10% денег мира крутятся в туризме. Украина имеет огромный потенциал, но она его не раскрывает до конца. Более 10 лет назад мы во Львове определили для себя туризм как приоритетную отрасль, которая может приносить успех городу. И будем дальше двигаться в этом направлении“, - сказал Садовый.

Как сообщалось, в Украине есть много интересных мест, где Новый год или Рождество можно отметить, так чтобы надолго остались приятные воспоминания.