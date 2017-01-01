В Харькове на рабочем месте повесилась нотариус

Женщина, которая занималась нотариальной деятельностью, покончила с собой с помощью шнурка в офисе на улице Сумская.

В центре Харькова на рабочем месте повесилась 46-летняя женщина. Ее тело во вторник, 11 декабря, утром нашла помощница.

Об этом сообщает местное издание Vgorode.

По данным областной полиции, на теле женщины нет признаков насильственной смерти.

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Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, полиция опрашивает свидетелей. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений, решается вопрос о внесении в ЕРДР.

По информации издания NewsRoom, женщина покончила с собой с помощью шнурка в офисе на улице Сумская. Она занималась нотариальной деятельностью с 2006 года, а ее муж - бизнесмен и адвокат Александр Грузков, которого застрелили в 2015 году.

В пресс-службе полиции эту информацию официально не подтвердили.

Как сообщалось 3 декабря, в Киеве мужчина из-за травли на работе покончил с собой.