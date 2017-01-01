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Львовский облсовет требует закрыть Генконсульство России

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Депутаты Львовского облсовета считают, что Украина обязана усилить дипломатическое давление на Россию на всех направлениях.
Во Львове требует закрыть Генконсульство РФ
Во Львове требует закрыть Генконсульство РФ
zik.ua

Львовский областной совет требует от президента и Министерства иностранных дел Украины закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове. За соответствующее обращение во вторник, 11 декабря, на внеочередном заседании проголосовал 61 депутат из 84, сообщает пресс-служба облсовета.
 
В тексте обращения указано, что такое требование вызвано в частности захватом украинских моряков в Азовском море.
 
"Мы убеждены, что МИД Украины в ситуации введения военного положения в части Украины и захвата украинских моряков россиянами, обязан усилить дипломатическое давление на Российскую Федерацию во всех направлениях, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Также требуем немедленного закрытия Генерального консульства РФ во Львове", – говорится в обращении.
 
Львовские депутаты считают, что такие действия "приведут к улучшению политической ситуации в регионе и уменьшат социальное напряжение среди населения".
 
Ранее аналогичное обращение принял Львовский городской совет.
 
Напомним, накануне во Львове неизвестные разрисовали отделение российского Альфа-банка. На стене здания появилась надпись "Альфа вон из Львова". В прошлом году во Львове пытались поджечь российские банки.

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Теги: Львов, Украина-Россия, Львовская область, депутаты, консульство
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Источник: korrespondent.net

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