Львовский облсовет требует закрыть Генконсульство России
Депутаты Львовского облсовета считают, что Украина обязана усилить дипломатическое давление на Россию на всех направлениях.
Львовский областной совет требует от президента и Министерства иностранных дел Украины закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове. За соответствующее обращение во вторник, 11 декабря, на внеочередном заседании проголосовал 61 депутат из 84, сообщает пресс-служба облсовета.
В тексте обращения указано, что такое требование вызвано в частности захватом украинских моряков в Азовском море.
"Мы убеждены, что МИД Украины в ситуации введения военного положения в части Украины и захвата украинских моряков россиянами, обязан усилить дипломатическое давление на Российскую Федерацию во всех направлениях, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Также требуем немедленного закрытия Генерального консульства РФ во Львове", – говорится в обращении.
Львовские депутаты считают, что такие действия "приведут к улучшению политической ситуации в регионе и уменьшат социальное напряжение среди населения".
Ранее аналогичное обращение принял Львовский городской совет.
Напомним, накануне во Львове неизвестные разрисовали отделение российского Альфа-банка. На стене здания появилась надпись "Альфа вон из Львова". В прошлом году во Львове пытались поджечь российские банки.
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