Львовский облсовет требует закрыть Генконсульство России

Депутаты Львовского облсовета считают, что Украина обязана усилить дипломатическое давление на Россию на всех направлениях.



Львовский областной совет требует от президента и Министерства иностранных дел Украины закрытия Генерального консульства Российской Федерации во Львове. За соответствующее обращение во вторник, 11 декабря, на внеочередном заседании проголосовал 61 депутат из 84, сообщает пресс-служба облсовета.



В тексте обращения указано, что такое требование вызвано в частности захватом украинских моряков в Азовском море.



"Мы убеждены, что МИД Украины в ситуации введения военного положения в части Украины и захвата украинских моряков россиянами, обязан усилить дипломатическое давление на Российскую Федерацию во всех направлениях, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Также требуем немедленного закрытия Генерального консульства РФ во Львове", – говорится в обращении.



Львовские депутаты считают, что такие действия "приведут к улучшению политической ситуации в регионе и уменьшат социальное напряжение среди населения".



Ранее аналогичное обращение принял Львовский городской совет.



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