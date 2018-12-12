Top 30 Under 30: Четверо победителей отказались от наград из-за Пинчука

В знак протеста против Пинчука четверо победителей престижной премии отказались от наград.

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Четверо победителей премии издания Kyiv Post 11 декабря отказались от награды Top 30 Under 30 в знак протеста против спонсора мероприятия - Виктора Пинчука. Номинанты связывают олигарха с делом убитого журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщает Kyiv Post, а также активисты, журналиста и участники церемонии на своих страницах в Facebook, передает Детектор Медиа.

Награду вручают молодым лидерам Украины, которые имеют значительные достижения в различных сферах жизни и еще не достигли 30-летнего возраста.

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Первыми от награды отказались Владислав Грезиев и Виталий Устименко, которые входят в оргкомитет общественного движения Кто убил Катю Гандзюк?. Во время выступления Грезиев вспомнил активистку Гандзюк и отметил, что легализация насилия в Украине началась в 2000 году, когда были убиты журналиста Георгия Гонгадзе.

“Сейчас аномальное количество нападений на активистов, есть убийства. И на самом деле все это из-за безнаказанности. А легализация этого насилия началась давным-давно, убили Георгия Гонгадзе. И одним из тех, кто влиял на эту безнаказанность, был Виктор Пинчук и его медакампания, которая отбеливала виновников преступления. Поэтому мы решили не принимать эту награду“, - сказал Грезиев во время церемонии награждения.

“Мы имеем огромное уважение к изданию Kyiv Post и журналистам, которые там работают. Мы имеем большую благодарность к номинантам. Но мы не можем принять награду“, - сказал Устименко.

К ним присоединился глава движения Строим Украину вместе Юрий Дидула. Он отметил, что ценности Пинчука противоречат ценностям команды его проекта, а также Украины.

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На странице движения в Facebook указано, что “событие было финансируемо олигархом Виктором Пинчуком“, поэтому команда БУРа приняла решение об отказе от премии.

От награды также отказался руководитель проекта The Ukrainians Тарас Прокопишин. Kyiv Post пишет, что награду он принял “формально, но не физически“.

Напомним, в 2013 году убийца Гонгадзе был приговорен к пожизненному сроку, заказчики не были названы.