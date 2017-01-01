Госслужащим разослали "вирусные" письма от имени НАПК

Письма были отправлены с адреса umiko@hamaichi.co.jp.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что 12 декабря через электронные средства коммуникации на адрес государственных служащих неизвестными было разослано вирусное письмо содержащее логотип Нацагентства, чиновникам предлагалось пройти анкетирование.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

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"По этому поводу сообщаем, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не составляло и не рассылало письмо с опросом государственных служащих, и просит в случае поступления такого сообщения не открывать его, не загружать и не переходить по предложенным ссылкам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что письма были отправлены с адреса umiko@hamaichi.co.jp, при этом в Нацагентстве обратили внимание на то, что сообщения от ведомства поступают исключительно из домена gov.ua.

Сообщается, что о факте вирусной рассылки писем от имени Национального агентства уполномоченные лица НАПК сообщат в соответствующие правоохранительные органы.

Как сообщалось, 11 декабря Киберполиция предупредила об опасном вирусе.