Под Ичней сегодня проведут пробный подрыв боеприпасов

Взрыв проведут в присутствии военных, депутатов, журналистов и местных жителей.

Утилизировано должно быть более 100 тыс. взрывоопасных предметов ukrafoto.com

В Ичнянском районе Черниговской области в пятницу, 14 декабря, военные проведут пробный подрыв непригодных к транспортировке и хранению боеприпасов 6-го арсенала Минобороны, где недавно произошел крупный пожар.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Станислава Ющенко, заместителя департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

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"Сегодня там будут пробовать подрывать боеприпасы. Для этого выкопают ров, заложат туда что надо, засыпят землей и в присутствии военных, депутатов, журналистов, населения взорвут. Если все пройдет нормально и местные жители не будут против, то эту работу продолжат", - рассказал чиновник.

По его словам, пробный подрыв проведут с 12 до 13 часов.

По ежедневным сводкам департамента, на сегодня в районе поражения боеприпасами, которые сдетонировали, собрано уже более 100 тыс. взрывоопасных предметов, подвергшихся воздействию пожара и имеющих механические повреждения. Они представляют опасность и должны быть утилизированы.

Напомним, 9 октября на 6-м арсенале Минобороны возник крупный пожар с последующей детонацией боеприпасов. Из райцентра Ичня и 30 близлежащих сел были эвакуированы более 12,5 тыс. человек.

Как сообщалось 21 октября, спецназ ВСУ устроил “диверсии“ на военных складах.