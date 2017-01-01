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Взрывы под Ичней: решения судов засекретили

Спецтема: Взрыв в Ичне
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Военная прокуратура решила закрыть общий доступ ко всем ранее опубликованным решениям судов по данному делу.
Закрыт общий доступ ко всем ранее опубликованным решениям судов
Закрыт общий доступ ко всем ранее опубликованным решениям судов
tsn.ua

Прокуратура засекретила все решения судов по делу о взрывах на арсенале Министерства обороны под Ичней Черниговской области. 

Об этом говорится в ответе Военной прокуратуры на запрос Українських Новин.

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“Прокурор в уголовном производстве... вынес постановление о применении мер безопасности в рамках указанного уголовного производства в виде необнародования текстов судебных решений (определений)“, - сказано в нем.

Таким образом, закрыт общий доступ ко всем ранее опубликованным решениям судов по делу о взрывах на арсенале под Ичней.

                           

Напомним, в ночь на 9 октября произошел пожар вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складов воинской части А1479 Вооруженных сил Украины. 

Следствие рассматривает три основных версии причин произошедшего, основная из которых - совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов и третья - умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

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Теги: суд, боеприпасы, взрыв, прокуратура, склад, Ичня
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Источник: korrespondent.net

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