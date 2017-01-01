Взрывы под Ичней: решения судов засекретили

Военная прокуратура решила закрыть общий доступ ко всем ранее опубликованным решениям судов по данному делу.

Прокуратура засекретила все решения судов по делу о взрывах на арсенале Министерства обороны под Ичней Черниговской области.

Об этом говорится в ответе Военной прокуратуры на запрос Українських Новин.

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“Прокурор в уголовном производстве... вынес постановление о применении мер безопасности в рамках указанного уголовного производства в виде необнародования текстов судебных решений (определений)“, - сказано в нем.

Таким образом, закрыт общий доступ ко всем ранее опубликованным решениям судов по делу о взрывах на арсенале под Ичней.

Напомним, в ночь на 9 октября произошел пожар вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складов воинской части А1479 Вооруженных сил Украины.

Следствие рассматривает три основных версии причин произошедшего, основная из которых - совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов и третья - умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.