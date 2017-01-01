СМИ узнали формат голосования на Объединительном соборе

Голосование за предстоятеля Объединенной украинской православной церкви будет тайным в два тура.

В Объединительном Соборе новой украинской православной церкви примут участие около 192 делегатов от трех конфессий. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, принимающий участие в процессе объединения.

УПЦ Киевского Патриархата будет представлено 126 делегатами: 42 архиерея привезут с собой по по одному священнику и мирянину.

УАПЦ подтвердило участие 12 епископов. С двумя приглашенными от каждого иерарха количество представителей этой конфессий составит 36 делегатов.

УПЦ Московского Патриархата должно прибыть на поместный Собор в составе 30 человек: 10 епископов и по два сопровождающих.

Голосование за предстоятеля Объединенной украинской православной церкви будет тайным в два тура.

В первом туре пройдет рейтинговое голосование. Во второй тур выйдут трое претендентов, набравших наибольшее количество голосов. Один из них возглавит новую церковь.

В качестве почетных гостей в Соборе примут участие президент Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Как известно, Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве. На нем руководители украинских православных церквей - УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ (МП) - должны принять решение об объединении церкви и выбрать ее предстоятеля. Именно ему в будущем должны предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

В свою очередь Россия и Русская православная церковь выступают против этого решения.

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