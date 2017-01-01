ГСЧС закончила спасательные работы в Фастове

В результате взрыва погибли два человека, один пострадал. Также взрывом разрушено угловую часть дома в пределах двух подъездов.

Поисково-спасательные работы на месте взрыва дома в Фастове закончены. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС утром в субботу, 15 декабря.

"В 00:26 15 декабря поисково-спасательные работы и разборка разрушенных строительных конструкций закончены. К проведению поисково-спасательных работ всего привлекалось 204 чел. и 42 ед. техники, в том числе от ГСЧС 100 чел. и 23 ед. техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе Фастовского горвоенкома развернули и организовали круглосуточную работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как заявили в ГСЧС, проведено подключение к электро- и водоснабжению с 1 по 3 подъезды дома и частично 4 подъезд.

На 15 декабря запланировали проведения работ по подключению дома к газоснабжению (кроме аварийного подъезда).

"В результате взрыва погибли 2 и пострадал 1 человек. Взрывом разрушено угловую часть дома в пределах 4 и 5 подъездов с пятого по третий этажи. Из подъезда дома была проведена эвакуация 10 человек", - добавили в ведомстве.

Напомним, утром 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в Фастове. В Киевоблгазе заявили, что не нашли следов газа на месте взрыва.

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