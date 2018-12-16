В Фастове сегодня день траура по погибшим во время взрыва
В Фастове в воскресенье, 16 декабря, объявили день траура по погибшим в результате взрыва многоэтажного дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фастовского городского совета.
"16 декабря в Фастове объявляется День траура по погибшим Снежане Демьяненко, 1996 года рождения, и Виталию Бабиченко, 1985 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот день в Фастове будут приспущены государственный флаг и флаг города на мачте перед зданием совета, а также государственные флаги на домах государственных учреждений и организаций.
Все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования на территории города также были отменены.
"Церемония прощания со Снежаной Андреевной состоится в 12:00 по ул. Танкистов, 3. Похоронена Снежана будет на Интернациональном кладбище. Заседание сессии в связи с церемонией захоронения перенесено на 15:00", - сообщили в городском совете.
Напомним, утром 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в Фастове. Были разрушены квартиры на трех этажах, около 10 квартир остались без окон.
Позже стало известно, что спасатели нашли два тела под завалами многоэтажного дома.
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