В Фастове сегодня день траура по погибшим во время взрыва

Будут приспущены государственный флаг и флаг города, а также отменены все развлекательные мероприятия.

В Фастове в воскресенье, 16 декабря, объявили день траура по погибшим в результате взрыва многоэтажного дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фастовского городского совета.

"16 декабря в Фастове объявляется День траура по погибшим Снежане Демьяненко, 1996 года рождения, и Виталию Бабиченко, 1985 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день в Фастове будут приспущены государственный флаг и флаг города на мачте перед зданием совета, а также государственные флаги на домах государственных учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования на территории города также были отменены.

"Церемония прощания со Снежаной Андреевной состоится в 12:00 по ул. Танкистов, 3. Похоронена Снежана будет на Интернациональном кладбище. Заседание сессии в связи с церемонией захоронения перенесено на 15:00", - сообщили в городском совете.

Напомним, утром 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в Фастове. Были разрушены квартиры на трех этажах, около 10 квартир остались без окон.

Позже стало известно, что спасатели нашли два тела под завалами многоэтажного дома.

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