Умер скандально известный экс-ректор Мельник

Петр Мельник скончался в возрасте 61 года.

Бывший ректор Налоговой академии и экс-депутат Верховной Рады Петр Мельник умер в Киеве в воскресенье в возрасте 61 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Мельника Игорь Черезов.

"Сердце не выдержало... Он так мечтал об окончании многолетних судебных тяжб", - написал адвокат.

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Кроме того, в комментарии УНИАН Черезов отметил, что о смерти Мельника узнал от его родных. По словам адвоката, Мельник скончался в больнице "Феофания".

В 2013 году Мельник был задержан во время получения от двух граждан взяток за поступление их родственников в Национальный университет Государственной налоговой службы. В августе того же года он сбежал из-под домашнего ареста и вернулся в Украину в апреле 2014 года.

24 июня 2014 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по фактам получения Мельником взяток и направило обвинительный акт в Ирпенский городской суд Киевской области.

8 июля 2015 года Ирпенский городской суд вынес оправдательный приговор Мельнику. Генеральная прокуратура Украины обжаловала этот приговор.

В начале ноября 2015 года Апелляционный суд Киевской области отменил решение суда, которым был оправдан Мельник. Дело было направлено на новое судебное рассмотрение.

25 ноября 2015 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Мельника.

Однако в декабре 2017 года уже Бородянский районный суд Киевской области оправдал Мельника. В ГПУ заявили, что будут обжаловать и это решение.