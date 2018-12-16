Политолог Рудяков: съезд провели, "платформу" отцепили

«Состоявшийся вопреки козням врагов и друзей съезд «Оппозиционного блока» определил формат работы партии в новых условиях. Новизна условий и общей ситуации в целом в оппозиционном сегменте отечественной политики определяется сегодня обстоятельствами не только внешнего характера, но и перипетиями внутреннего плана», пишет в своем блоге на сайте Корреспондента политолог Павел Рудяков.

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По его мнению, внешние – при всем их разнообразии – сводятся все-таки к приближению официального старта президентской избирательной кампании, наступлению года, в течение которого должны состояться выборы и президента, и Верховной Рады. «Если же говорить о внутренних, то они определяются, в первую очередь и главным образом, событиями, связанными с попытками ряда политиков и стоящих за ними групп интересов взять все оппозиционное движение под контроль», считает эксперт.



Рудяков отмечает, что очередной съезд партии «Оппозиционный блок» день в день совпал по времени с важным мероприятием церковных организаций, собравших в Киеве своих представителей для того, чтобы окончательно оформить переход под юрисдикцию Вселенского патриархата.

«Церковный собор на всех углах подавался официальной пропагандой как «объединительный», хотя таковым, вне всякого сомнения, не являлся. Декларации в этом случае никоим образом не соответствовали реальному положению вещей. На съезде «ОБ» ничего подобного, к счастью, не наблюдалось. Там риторика и практика шли рука об руку. В связи с возникновением новых обстоятельств и появлению новой угрозы – внутренней – партии необходимо было провести очищение рядов. Очищение же никакого объединения не предполагает, и предполагать не может. Задача стояла одна: разъединиться, чтобы оставшаяся часть могла, сплотив ряды и сверив часы, двигаться дальше. Она была решена», уверен он.