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В ДТП во Львовской области погибли трое военных

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В аварии погибли военнослужащие учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Смертельное ДТП произошло во Львовской области
Смертельное ДТП произошло во Львовской области
lv.npu.gov.ua

Три военнослужащих Национальной академии сухопутных войск Украины им. Петра Сагайдачного погибли в ДТП во Львовской области. Об этом говорится в сообщении академии на странице в Facebook в воскресенье, 16 декабря.
 
Отмечается, что в результате ДТП в поселке Ивано-Франково Яворивского района погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного солдаты Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин.
 
"Руководство Национальной академии сухопутных войск, командование и личный состав 184-го Учебного центра выражает искренние соболезнования семьям погибших. Наш коллектив потерял ответственных военнослужащих, высококвалифицированный специалистов, воинов – искренних патриотов Украины. Светлая и вечная им память!" – говорится в сообщении.


Напомним, в ночь на 16 декабря в поселке Ивано-Франково Львовской области международный пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Volvo. В результате ДТП погибли четыре человека, еще два пострадали.

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Теги: ДТП, Львовская область, смерть, военные
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Источник: korrespondent.net

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