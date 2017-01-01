В ДТП во Львовской области погибли трое военных

В аварии погибли военнослужащие учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.



Три военнослужащих Национальной академии сухопутных войск Украины им. Петра Сагайдачного погибли в ДТП во Львовской области. Об этом говорится в сообщении академии на странице в Facebook в воскресенье, 16 декабря.



Отмечается, что в результате ДТП в поселке Ивано-Франково Яворивского района погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного солдаты Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин.





"Руководство Национальной академии сухопутных войск, командование и личный состав 184-го Учебного центра выражает искренние соболезнования семьям погибших. Наш коллектив потерял ответственных военнослужащих, высококвалифицированный специалистов, воинов – искренних патриотов Украины. Светлая и вечная им память!" – говорится в сообщении.



Напомним, в ночь на 16 декабря в поселке Ивано-Франково Львовской области международный пассажирский Напомним, в ночь на 16 декабря в поселке Ивано-Франково Львовской области международный пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Volvo. В результате ДТП погибли четыре человека, еще два пострадали.

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