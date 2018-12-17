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Украинские военные отправились в Косово

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Отбор военных был очень тщательным, сообщили в Минобороны. Главными критериями стали опыт участия в боевых действиях, профессиональная подготовка и знание иностранных языков.
Украинских военных отправляют в Косово
Украинских военных отправляют в Косово
mil.gov.ua

Украинские военные инженеры отправились в Косово, где в составе многонациональных сил KFOR в течение шести месяцев будут выполнять задачи по разминированию и налаживанию инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 16 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Впервые с 2005 года военнослужащим нашей части выпала честь принимать участие в подобных международных миротворческих миссиях. Мы готовились очень тщательно и убеждены, что высокая профессиональная работа украинских специалистов в который раз продемонстрирует миру и государствам-членам НАТО, что Украина надежный партнер", - отметил командир полка Дмитрий Овсянников.

По словам командира украинского национального контингента майора Сергея Ковальчука, отбор был очень тщательным. Главными критериями отбора к контингенту были опыт участия в боевых действиях, отличная профессиональная подготовка, знание иностранных языков и отсутствие предыдущих миротворческих миссий.

В ведомстве также отмечают, что все военнослужащие получили навыки общения с местным населением Косово. Кроме того, прошли учения по оказанию неотложной медицинской помощи.

"Первой задачей украинских военнослужащих в составе многонациональных сил KFOR в Косово будет подготовка к восстановлению одной из магистральных дорог, которая проходит между важными пунктами инфраструктуры региона. Это целый комплекс работ, как по разминированию, так и по подготовке площадок для работы тяжелой дорожной техники", - говорится в сообщении.

Пороховая бочка. Новая эскалация в Косово

Напомним, ранее Сербия пригрозила ввести войска в Косово. Такое заявление было сделано в ответ на решение Косово создать армию.

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Теги: Косово, Минобороны, армия, военные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Eyyafyallayekyul    17.12.2018, 10:13
Оценка:  -1
Eyyafyallayekyul
Косово - це Сербия. Нexyй там делать пиндосам и их шестёркам.
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