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Украина подписала ряд соглашений с ЕС

Комментариев: 1
Документы касаются энергоснабжения, реформирования структур управления государством и профессионально-технического образования в Украине.
Гройсман встретился с Могерини
Гройсман встретился с Могерини
kmu.gov.ua

В Брюсселе в понедельник, 17 декабря, представители Украины и Европейского Союза подписали ряд соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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Отмечается, что соглашения касаются энергоснабжения, укрепления институциональной способности украинских органов власти и повышения эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в Украине.

По данным ведомства, подписано соглашение с Европейской комиссией о финансировании Программы поддержки энергоэффективности в Украине EE4U-II, которое предусматривает, что ЕС предоставит второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку работы украинского Фонда энергоэффективности.

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Стороны также подписали соглашения о финансировании Программы технического сотрудничества-2018, о финансировании EU4Skills.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин одобрил соглашение с Евросоюзом на €167 млн. В частности, по программе расширения контактов Дом Европы сроком на восемь лет выделят18 млн евро для налаживания профессиональных связей и культурного обмена между гражданами стран ЕС и Украины.

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Теги: Украина, ЕС, Евросоюз, Брюссель, реформы, Владимир Гройсман, Гройсман
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Комментариев (2)
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GALE    17.12.2018, 14:06
Оценка:  0
GALE
Их надо в койку уложить для покращенья.
Катилин    17.12.2018, 13:39
Оценка:  0
Катилин
Опа) Сколько должны?=)
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