Украина подписала ряд соглашений с ЕС
В Брюсселе в понедельник, 17 декабря, представители Украины и Европейского Союза подписали ряд соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
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Отмечается, что соглашения касаются энергоснабжения, укрепления институциональной способности украинских органов власти и повышения эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в Украине.
По данным ведомства, подписано соглашение с Европейской комиссией о финансировании Программы поддержки энергоэффективности в Украине EE4U-II, которое предусматривает, что ЕС предоставит второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку работы украинского Фонда энергоэффективности.
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Стороны также подписали соглашения о финансировании Программы технического сотрудничества-2018, о финансировании EU4Skills.
Ранее сообщалось о том, что Кабмин одобрил соглашение с Евросоюзом на €167 млн. В частности, по программе расширения контактов Дом Европы сроком на восемь лет выделят18 млн евро для налаживания профессиональных связей и культурного обмена между гражданами стран ЕС и Украины.