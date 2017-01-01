Епифаний исключил захват храмов УПЦ МП
"Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет. Те парафии, которые добровольно захотят стать частью единой украинской православной церкви, должны быть приняты. Но без насилия, без каких-то действий, которые будут провоцировать нестабильность в обществе", - подчеркнул митрополит.
По его словам, "только любовь и уважение могут быть той основой, на которой будут переходить те парафии, которые сейчас находятся в лоне Российской православной церкви".
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).
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