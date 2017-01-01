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Епифаний исключил захват храмов УПЦ МП

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Частью единой украинской церкви станут только те парафии Московского патриархата, которые захотят этого добровольно.
Храмы УПЦ МП не будут отбирать
Храмы УПЦ МП не будут отбирать
church.ua
 
Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заверил что захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата не будет. Об этом он сообщил в понедельник, 17 декабря, в эфире ICTV.

"Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет. Те парафии, которые добровольно захотят стать частью единой украинской православной церкви, должны быть приняты. Но без насилия, без каких-то действий, которые будут провоцировать нестабильность в обществе", - подчеркнул митрополит.

По его словам, "только любовь и уважение могут быть той основой, на которой будут переходить те парафии, которые сейчас находятся в лоне Российской православной церкви".

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 

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Теги: церковь, УПЦ МП, православная церковь, митрополит Епифаний, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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