Названы самые популярные страны для путешествий среди украинцев в 2018 году

Украинцы чаще всего путешествовали в 6 европейских стран.

Украинцы в этом году чаще всего выбирали для путешествий за границу шесть европейских стран, а также Египет и Турцию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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“Статистика свидетельствует, что в 2018 году передовые позиции по поездкам украинцев, как и в прошлом году, занимают такие страны как Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Беларусь, Словакия, Египет (увеличение на 350 тысяч человек) и Турция“, - говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают увеличение поездок в Германию (+165 тысяч), Италию (+125 тысяч), Испанию (+50 тысяч), Грецию и Данию (+30 тысяч), Австрию и Кипр (по +25 тысяч), Латвию (+20 тысяч), Болгарию и Чехию (по +15 тысяч), Эстонию и Швейцарию (по +10 тысяч).

Кроме того, отмечается увеличение поездок граждан Украины через границу со Словакией (на 22%) и Румынией (на 17%), а также воздушным сообщением (в целом это 10,7 млн человек, спрос на авиаперелеты повысился на 29%).

В Госпогранслужбе отметили, что причиной роста путешествующих стали введение режима безвизовых поездок в страны ЕС и упрощение пограничных формальностей, чаще всего украинцы летят за границу для отдыха и поездок по делам.

При этом путешествия в США и Израиль остаются на уровне с прошлым годом.

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Государственная фискальная служба Украины сообщила, что по предварительным результатам пропускных операций уходящего года, количество путешествующих украинцев выросло на 6% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщалось 28 сентября, за три года количество украинских студентов в Польше увеличилось втрое.