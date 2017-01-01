Под Одессой чиновник наживался на военном положении
В Одесской области мужчина зарабатывал на сдаче в аренду госимущества, на которое наложены ведомственные ограничения в связи с введением военного положения.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Одесской области.
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Спецслужбы установили, что руководитель Ренийского филиала Государственного предприятия Администрация морских портов Украины наладил за взятки механизм передачи в аренду госимущества, на которое наложены ведомственные ограничения в связи с введением военного положения.
Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете при получении 44 тысяч гривен от физического лица за предоставление в аренду техники, использование которой предусмотрено мобилизационным планом, и которая не подлежит передаче в аренду в условиях режима военного положения.
Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении фигуранту производства о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно с военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины.
Как сообщалось, Украина ввела военное положение сроком на 30 дней - до 26 декабря.