Под Одессой чиновник наживался на военном положении

В коррупции разоблачили чиновника Ренийского филиала госпредприятия АМПУ.

Злоумышленника задержали в служебном кабинете при получении 44 тысяч гривен facebook.com/sbu.odessa/

В Одесской области мужчина зарабатывал на сдаче в аренду госимущества, на которое наложены ведомственные ограничения в связи с введением военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Одесской области.

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Спецслужбы установили, что руководитель Ренийского филиала Государственного предприятия Администрация морских портов Украины наладил за взятки механизм передачи в аренду госимущества, на которое наложены ведомственные ограничения в связи с введением военного положения.

Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете при получении 44 тысяч гривен от физического лица за предоставление в аренду техники, использование которой предусмотрено мобилизационным планом, и которая не подлежит передаче в аренду в условиях режима военного положения.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении фигуранту производства о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно с военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины.

Как сообщалось, Украина ввела военное положение сроком на 30 дней - до 26 декабря.