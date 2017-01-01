В Украине ввели военное положение

Закон вступит в силу утром 28 ноября, его действие продлится 30 дней.

Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в Украине. “За“ проголосовали 276 народных депутатов, при 226 необходимых.

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Военное положение вводится в 9 утра 28 ноября сроком на 30 суток. В 21 час выступил президент Петр Порошенко, на котором рассказал о новом указе, который был внесен на замену предыдущему.

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Он подчеркнул, что срок действия сокращен с 60 до 30 дней. Военное положение будет введено только в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем: Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, внутренних водах Черного и Азовского морей.

Порошенко также отметил, что права и свободы будут ограничены только в случае наземной российской агрессии.

Список депутатов, проголосовавших за введение военного положения

Напомним, 25 ноября в связи с захватом Россией в Керченском проливе двух украинских катеров и одного буксира Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии.

Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие военного положения в Украине.