В Карпатах сохраняется угроза схода лавин

После метелей и снегопадов спасатели объявили на высокогорье третий уровень снеголавинной опасности.

В горах Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатья в субботу, 22 декабря, сохраняется снеголавинная опасность. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"В связи с метелями и снегопадом, 22-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность (третий уровень)", — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Карпатах выпало до 70 сантиметров снега.

Также на прошлый выходных в Карпатах из-за сильного тумана потерялись пять лыжников.

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