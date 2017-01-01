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В Карпатах сохраняется угроза схода лавин

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После метелей и снегопадов спасатели объявили на высокогорье третий уровень снеголавинной опасности.
В Карпатах опасность схода лавин
В Карпатах опасность схода лавин
gettyimages.com

В горах Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатья в субботу, 22 декабря, сохраняется снеголавинная опасность. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"В связи с метелями и снегопадом, 22-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность (третий уровень)", — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Карпатах выпало до 70 сантиметров снега.

Также на прошлый выходных в Карпатах из-за сильного тумана потерялись пять лыжников.

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Теги: лавина, горы, Карпаты, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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