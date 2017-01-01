Трансплантация органов: В Украине с 1 января будут остановлены все операции

В настоящее время в трансплантации в Украине нуждаются около 5 тысяч человек в год.

Минздрав и правительство просто еще не приняли необходимые подзаконные акты depositphotos.com

В Украине с 1 января 2019 года будут остановлены все операции по трансплантации органов, которые проводились.

Об этом сообщила заместитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко на своей странице в Facebook.

Прекращение операций по трансплантации связано с тем, что с 1 января не сможет вступить в силу принятый в 2018 году новый закон о трансплантации, тогда как действующий утратит силу.

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“С 1 января прекращается действие закона, по которому сейчас в Украине происходит ежегодно около 130 операций родственной трансплантации. Соответственно, все операции по трансплантации в Украине прекратятся. Врачи, которые примут решение о трансплантации, с 1 января 2019 будут нарушать порядок трансплантации анатомических материалов человека, что влечет за собой уголовную ответственность“, - написала Cысоенко.

В частности, Министерство здравоохранения и правительство не приняли подзаконные акты, необходимые для его реализации (отсутствие реестров).

“Из 29 подзаконных актов, которые правительство должно разработать и утвердить для введения закона в действие, не утвержден ни один. Не создана Единая государственная информационная система трансплантации“, - пояснила депутат.

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По ее информации, в настоящее время в трансплантации в Украине нуждаются около 5 тысяч человек в год, а очередь на трансплантацию расписана на четыре месяца вперед.

Как сообщалось 20 июня, президент Порошенко подписал закон о трансплантации органов. Документ открывает дорогу внедрению системы трансплантологии в Украине, вводит должность трансплант-координатора и вводит добровольное согласие на изъятие органов после смерти.