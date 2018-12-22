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Грабеж: Со счетов фабрики Roshen в Липецке налоговики РФ сняли все деньги

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В пресс-службе корпорации считают, что решения судов приняты под давлением.
Roshen будут продолжать обжаловать действия налоговой службы РФ
Roshen будут продолжать обжаловать действия налоговой службы РФ
censor.net.ua

Басманный суд Москвы продлил арест имущества Липецкой кондитерской фабрики Roshen в три месяца. В частности, арбитражные суды различных инстанций отменили решения, по которым налоговые органы не могли осуществлять любые действия с имуществом фабрики Roshen в Липецке к рассмотрению дел в судах по существу.

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации, передает Интерфакс-Украина.

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“Скорость и одинаковость принятых решений об отмене обеспечительных мер (которые налоговые органы до этого неоднократно и безуспешно пытались отменить в течение 3-х лет) вызывают очень большие сомнения в беспристрастности и независимости судей, принявших эти судебные акты. Считаем, что данные судебные акты основываются не на законе и приняты под давлением“, - говорится в сообщении.

Так, российские налоговики и судебные приставы наложили арест и приняли другие запретительные меры относительно производственного оборудования и банковских счетов Липецкой кондитерской фабрики.

Все деньги, которые были на счетах, предназначенные для заработной платы персонала, который еще остался, были сняты в счет уплаты налогов, пени и штрафов, доначисление которых кондитерская корпорация Roshen не признает и отрицает в арбитражном суде.

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“То есть фактически еще до принятия арбитражными судами решений по сути, налоговые органы, пользуясь ничем не обоснованными судебными актами об отмене обеспечительных мер, начали принимать меры, которые можно сравнить только с откровенным грабежом“, - сообщили в корпорации.

В Roshen утверждают, что будут продолжать обжаловать действия налоговой службы РФ в российских и международных инстанциях.

Как сообщалось в сентябре на открытии X-го Международного экономического форума в Харькове президент Украины Петр Порошенко рассказал, что на кондитерскую фабрику корпорации Roshen в Липецке был наложен арест российскими властями с тем, чтобы владелец не мог ее продать, или передать. Поэтому корпорация приняла решение о закрытии предприятия в России, работники фабрики уволены. 

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Теги: Россия, Липецкая кондитерская фабрика, Roshen
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Комментариев (1)
Boxerogos    22.12.2018, 17:09
Оценка:  0
Boxerogos
Слава Украине!!!))))))))))))
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