Грабеж: Со счетов фабрики Roshen в Липецке налоговики РФ сняли все деньги

В пресс-службе корпорации считают, что решения судов приняты под давлением.

Басманный суд Москвы продлил арест имущества Липецкой кондитерской фабрики Roshen в три месяца. В частности, арбитражные суды различных инстанций отменили решения, по которым налоговые органы не могли осуществлять любые действия с имуществом фабрики Roshen в Липецке к рассмотрению дел в судах по существу.

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации, передает Интерфакс-Украина.

Читай также: Фабрика Roshen в РФ перестала работать - журналист

“Скорость и одинаковость принятых решений об отмене обеспечительных мер (которые налоговые органы до этого неоднократно и безуспешно пытались отменить в течение 3-х лет) вызывают очень большие сомнения в беспристрастности и независимости судей, принявших эти судебные акты. Считаем, что данные судебные акты основываются не на законе и приняты под давлением“, - говорится в сообщении.

Так, российские налоговики и судебные приставы наложили арест и приняли другие запретительные меры относительно производственного оборудования и банковских счетов Липецкой кондитерской фабрики.

Все деньги, которые были на счетах, предназначенные для заработной платы персонала, который еще остался, были сняты в счет уплаты налогов, пени и штрафов, доначисление которых кондитерская корпорация Roshen не признает и отрицает в арбитражном суде.

Читай также: Нардепы потребовали от Порошенко отчитаться о бизнесе в РФ

“То есть фактически еще до принятия арбитражными судами решений по сути, налоговые органы, пользуясь ничем не обоснованными судебными актами об отмене обеспечительных мер, начали принимать меры, которые можно сравнить только с откровенным грабежом“, - сообщили в корпорации.

В Roshen утверждают, что будут продолжать обжаловать действия налоговой службы РФ в российских и международных инстанциях.

Как сообщалось в сентябре на открытии X-го Международного экономического форума в Харькове президент Украины Петр Порошенко рассказал, что на кондитерскую фабрику корпорации Roshen в Липецке был наложен арест российскими властями с тем, чтобы владелец не мог ее продать, или передать. Поэтому корпорация приняла решение о закрытии предприятия в России, работники фабрики уволены.