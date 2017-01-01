В Кабмине "увеличили" сроки ликвидации дефицита ПФ

Дефицит Пенсионного фонда сохранится лет десять, считает Рева. Гройсман ранее говорил о семи годах.

Министр социальной политики Андрей Рева в субботу, 22 декабря, заявил, что на ликвидацию дефицита Пенсионного фонда необходимо до 10 лет, сообщает Укринформ

"Когда мы вносили законопроект по пенсионной реформе, вопрос этот тогда звучало и я назвал цифры: мы считаем, что в течение 7-10 лет с момента начала реформы можно выйти на бездефицитный бюджет Пенсионного фонда. Такую же перспективу вижу и сейчас, несмотря на то, что ситуация в Пенсионном фонде остается достаточно сложной ", - сказал Рева.

Он отметил, что "за 11 месяцев 2018 году в бюджет Пенсионного фонда Украины из всех источников финансирования поступило 309,3 млрд грн, из которых собственные поступления составили 180,7 млрд грн, что на 39,6 млрд грн больше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года".

Отметим, дефицит Пенсионного фонда на текущий момент составляет около 140 млрд грн в год.

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