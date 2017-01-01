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Пробки на западной границе - до 38 часов ожидания

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В воскресенье количество легковых автомобилей в очереди уменьшилось, однако грузовики на пересечение границы ожидают от 27 до 38 часов.
Очереди на въезд в Украину
Очереди на въезд в Украину
polradio.pl
 
В связи с предрождественским периодом на въезде в Украину из Польши образовались огромные очереди, сообщила пресс-секретарь Бещадского отделения Пограничной службы Польши Эльжбета Пикор, очереди в этот период образуются ежегодно, а в этом году праздники еще и совпали с выходными, пишет "Польское радио".
 
"На четырех пограничных переходах с Украиной Подкарпатского воеводства усиливается предрождественское движение. В течение минувшей ночи пограничники обслужили 54 тысячи путешественников", - сказала Пикор.
 
16 часов должны ждать те, кто передвигаются легковыми автомобилями через переход Корчева - Краковец, на КПП Медика - Шегини – 8 часов.
 
 
В воскресенье количество автомобилей в очереди уменьшилось, однако на пересечение границы грузовики ожидают от 27 до 38 часов. Пикор говорит, что на контрольно-пропускных пунктах задействованы все полосы движения.
 
На пограничных переходах Люблинского воеводства на пункте пропуска Гребенное – Рава-Русская грузовики на въезд в Украину ждут более 20 часов, в очереди всего 200 автомобилей. Кроме того, 400 легковушек стоят в 7-часовой пробке.
 
Аналогичная ситуация наблюдается на КПП Долгобычев-Угринов. Водители там ждут по 8 часов. Несколько лучшая ситуация на переходе Зосин-Устилуг, где на обслуживание необходимо ждать примерно 3 часа.
 
Напомним, что на западном участке границы на въезд в Украину образовались крупные автомобильные пробки.
 
 
 
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Теги: автомобили, граница, Западная Украина, пробки, грузовик, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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