В Карпатах сгорела гостиница: один человек погиб

В селе Яблуница Ивано-Франковской области в ночь на воскресенье, 23 декабря, произошел пожар.

В Карпатах сгорела гостиница ДСНС в Івано-Франківській області



В селе Яблуница Ивано-Франковской области сгорела гостиница, погиб один человек, сообщает пресс-служба ГосЧС.



Информация о пожаре в гостинице "Простоквашино", поступила к спасателям 23 декабря в 03.32. В 06.12 пожар был локализован на площади 1500 кв м, в 07.00 – ликвидирован.



Во время разбора конструкций гостиницы на месте пожара было обнаружено тело человека.



Отмечается, что обслуживающий персонал эвакуировал постояльцев до прибытия спасателей.



Расстояние от ближайшего подразделения спасателей до места пожара – около 25 километров. Яблуница находится в непосредственной близости от горнолыжного курорта "Буковель".



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