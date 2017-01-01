В Карпатах сгорела гостиница: один человек погиб
В селе Яблуница Ивано-Франковской области в ночь на воскресенье, 23 декабря, произошел пожар.
В селе Яблуница Ивано-Франковской области сгорела гостиница, погиб один человек, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Информация о пожаре в гостинице "Простоквашино", поступила к спасателям 23 декабря в 03.32. В 06.12 пожар был локализован на площади 1500 кв м, в 07.00 – ликвидирован.
Во время разбора конструкций гостиницы на месте пожара было обнаружено тело человека.
Отмечается, что обслуживающий персонал эвакуировал постояльцев до прибытия спасателей.
Расстояние от ближайшего подразделения спасателей до места пожара – около 25 километров. Яблуница находится в непосредственной близости от горнолыжного курорта "Буковель".
Напомним, ранее в Яремче Ивано-Франковской области произошел пожар в отеле. Кроме того, в Ивано-Франковской области сгорела церковь.
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