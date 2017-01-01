Рейсовый автобус влетел во двор дома в Винницкой области

Из-за столкновения двух автомобилей один из них врезался в забор дома.

Утром 24 декабря в Винницкой области микроавтобус столкнулся с рейсовым автобусом международного сообщения. От удара автобус отбросило в забор одного из дворов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

По данным издания, ДТП произошло около 8 утра в селе Лукашевка.

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“По предварительной информации, 28-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, в результате чего транспортное средство развернуло несколько раз и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом Van Hool международного сообщения Одесса-Бары. В результате удара автобус отбросило в забор одного из дворов населенного пункта“, - пояснили правоохранители.

В результате происшествия 4 человека травмировались. Троих из них отвезли в больницу, а четвертый после получения медпомощи отказался от госпитализации.

“Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет“, - отметили в полиции.

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