Партия Слуга народа идет в политику - Зеленский
"Партия Слуга народа идет (в политику). А Владимир Зеленский - это партия Слуга народа", - отвелил Зеленский на вопрос идет ли он в политику.
При этом шоумен подчеркнул, что пока не готов назвать других членов партии.
На уточняющий вопрос журналиста, пойдет ли Зеленский в президенты, он ответил, что "это уже другой вопрос".
"Здесь мы с ним ( Вакарчуком - ред. ) похожи, держим интригу", - отметил Зеленский.
Напомним, в интервью Дмитрию Гордону шоумен заявил, что серезно думает о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в 2019 году.
Также он уточнил, что подбирает людей в свою политсилу.
"Мы подбираем людей, будем ехать по стране... Ну придем к этому – осенью выборы" - указал Зеленский.
Напомним, партия Слуга народа была зарегистрирована в декабре 2017 года. Ее руководителем стал юрист Квартал 95 Иван Баканов.
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