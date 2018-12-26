Партия Слуга народа идет в политику - Зеленский

Шоумен подтвердил связь с политсилой и ее участие в парламентских выборах, однако не назвал других членов партии.

Известный комик и актер Владимир Зеленский заявил, что партия Слуга народа идет в политику. Об этом он рассказал в комментарии журналисту НикВести.

"Партия Слуга народа идет (в политику). А Владимир Зеленский - это партия Слуга народа", - отвелил Зеленский на вопрос идет ли он в политику. "Партия Слуга народа идет (в политику). А Владимир Зеленский - это партия Слуга народа", - отвелил Зеленский на вопрос идет ли он в политику.

При этом шоумен подчеркнул, что пока не готов назвать других членов партии.

На уточняющий вопрос журналиста, пойдет ли Зеленский в президенты, он ответил, что "это уже другой вопрос".

"Здесь мы с ним ( Вакарчуком - ред. ) похожи, держим интригу", - отметил Зеленский.

Напомним, в интервью Дмитрию Гордону шоумен заявил, что серезно думает о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в 2019 году.

Также он уточнил, что подбирает людей в свою политсилу.

"Мы подбираем людей, будем ехать по стране... Ну придем к этому – осенью выборы" - указал Зеленский.

Напомним, партия Слуга народа была зарегистрирована в декабре 2017 года. Ее руководителем стал юрист Квартал 95 Иван Баканов.

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