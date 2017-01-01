В Хмельницкой области первый приход Московского патриархата перешел в ПЦУ

В селе Доброгорща прихожане во главе со своим настоятелем решили присоединиться к Хмельницкой епархии Православной церкви Украины.

Новые приходы переходят в ПЦУ почти каждый день Корреспондент.net

В Хмельницкой области первая парафия Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перешел в новую Православную церковь Украины. Об этом сообщил вечером во вторник, 25 декабря, митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота.

По его словам, речь идет о приходе церкви УПЦ МП в селе Доброгорща. Антоний Махота отметил, что прихожане во главе со своим настоятелем, священником Александром Булановым, решили присоединиться к Хмельницкой епархии Православной церкви Украины.

Соответствующее благословение митрополит подписал 25 декабря и обнародовал просьбу религиозной общины села.

"Большая радость – единение вокруг родной Поместной православной церкви, чтобы едиными устами и единым сердцем славить великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа! Христос посреди нас!", – написал митрополит Антоний в Facebook.

Ранее стало известно, что приход святого первомученика архидиакона Стефана в поселке Минай присоединился к Закарпатской епархии ПЦУ.

А на Львовщине в Жовкве приход храма святых апостолов Петра и Павла решил выйти из УПЦ Московского патриархата и перейти к Православной церкви Украины.

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