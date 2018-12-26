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В Луцке вооруженный полицейский грабил детей

Комментариев: 1
К правонарушению причастен 24-летний сотрудник полиции.
Полицейский угрожал ребенку пистолетом
Полицейский угрожал ребенку пистолетом
npu.gov.ua

По факту разбойного нападения на несовершеннолетних в Луцке полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает Depo.Львов со ссылкой на полицию Волынской области.

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"Вчера вечером на линию службы 102 полиции позвонила 50-летняя лучанка. Она сообщила, что неизвестные лица под угрозой применения оружия забрали на улице у ее 15-летнего сына деньги. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа полиции", - говорится в сообщении.

Полицейские оперативно установили личности всех участников инцидента, получили объяснения. В частности, установлено, что к правонарушению, вероятно, причастен 24-летний сотрудник полиции.

Следователи по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

"С целью установления всех обстоятельств правонарушения и роли в этом событии сотрудника полиции материалы уголовного производства по подследственности направлены в Государственное бюро расследований", - уточнили в полиции.

Как сообщалось 21 декабря, в Киеве на Отрадном на девочку напал с ножом полицейский.

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Теги: ограбление, полиция, Луцк
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Комментариев (1)
NOREGA    26.12.2018, 17:02
Оценка:  +3
NOREGA
Это обычная ситуация на Украине, сейчас этот очередной полицейский грабивший детей с помощью оружия пойдет в отказ и не признает свою вину как собственно и моряки нарушители российской границы. Единая школа порошенко, сделал гадость иди в отказ и тебе присвоят звание героя
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