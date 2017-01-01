На Закарпатье за месяц растаможили более 1500 "евроблях"

Граждане продолжают оформлять транспортные средства с иностранной регистрацией.

Со дня вступления в силу законов об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием в Украине автомобилей на иностранном регистрации Закарпатская таможня на сегодня растаможила 1510 автомобилей в иностранной регистрации.

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Об этом сообщила пресс-служба ГФС в Закарпатской области.

“Граждане продолжают активно оформлять транспортные средства с иностранной регистрацией на Закарпатской таможне ГФС. По состоянию на утро 26 декабря 2018 года количество оформленных таможней легковых автомобилей физических лиц составила 1510“, - говорится в сообщении.

Сумма от таможенного оформления этих автомобилей составляет более 96,8 млн гривен.

“Средняя таможенная стоимость таких авто составила 3800 долларов США“, - уточнили в ГФС.

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По принятым недавно правилам, “евробляхи“ необходимо растаможить до 24 мая 2019 года. После “дня Х“ за нелегальное пользование нерастаможенными автомобилями выпишут новые и значительно более жесткие штрафы.