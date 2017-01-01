В Харьковской области поезд сбил женщину

Женщина стояла на железнодорожных путях и не реагировала на сигнал машиниста. Правоохранители устанавливают личность погибшей.

В районе поселка Покотиловка Харьковской области в среду, 26 декабря, попала женщина. От полученных травм она погибла на месте, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что женщина стояла на путях и не реагировала на звуковой сигнал, который подавал машинист тепловоза. Он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте. Полицией принимаются меры для установления личности женщины.

Напомним, 15 декабря под Харьковом электричка переехала мужчину. Машинист пытался затормозить, но избежать наезда не сумел.

Ранее в Харькове электричка сообщением Лосево-Балашовка смертельно травмировала женщину.

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