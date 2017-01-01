Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СНБО утвердил оборонный госзаказ на 2019-2021 годы

Комментариев: 0
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил Государственный оборонный заказ на 2019-2021 годы.
В 2019 году на оборонный сектор потратят не менее 200 миллиардов гривен
В 2019 году на оборонный сектор потратят не менее 200 миллиардов гривен

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил на заседании в среду, 26 декабря, основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"СНБО Украины утвердил основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы", - говорится в сообщении.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, с 2017 года в Украине заработала трехлетняя система Государственного оборонного заказа, "что позволило государственным заказчикам и исполнителям ГОЗ более четко планировать свою работу и ресурсы".

Он отчитался, что по итогам выполнения Государственного оборонного заказа в 2018 году в Вооруженные Силы Украины поставлено более три тысячи образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, более 450 тысяч ракет и боеприпасов.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил основный показатели государственного оборонного заказа Украины на 2018-2020 годы.

Также сообщалось, что СНБО утвердил основные параметры оборонного бюджета на 2019 год, на нужды сектора нацбезопасности и обороны будет направлено более 5% ВВП.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: армия и вооружение, СНБО, Вооруженные силы Украины, оборона, заказы, Укроборонпром, оборонная промышленность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь