СНБО утвердил оборонный госзаказ на 2019-2021 годы

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил Государственный оборонный заказ на 2019-2021 годы.

В 2019 году на оборонный сектор потратят не менее 200 миллиардов гривен

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил на заседании в среду, 26 декабря, основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"СНБО Украины утвердил основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы", - говорится в сообщении.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, с 2017 года в Украине заработала трехлетняя система Государственного оборонного заказа, "что позволило государственным заказчикам и исполнителям ГОЗ более четко планировать свою работу и ресурсы".

Он отчитался, что по итогам выполнения Государственного оборонного заказа в 2018 году в Вооруженные Силы Украины поставлено более три тысячи образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, более 450 тысяч ракет и боеприпасов.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил основный показатели государственного оборонного заказа Украины на 2018-2020 годы.

Также сообщалось, что СНБО утвердил основные параметры оборонного бюджета на 2019 год, на нужды сектора нацбезопасности и обороны будет направлено более 5% ВВП.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet