В Винницкой области 20 приходов УПЦ МП перешли в поместную церковь

На данном этапе церковные приходы присоединяются к новой церкви вместе с настоятелями.

В Винницкой области из тысячи приходов УПЦ МП к Православной церкви Украины присоединились 20 церквей. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает УНН со ссылкой на секретаря Винницкой епархии ПЦУ протодиакона Владислава Демченко.

"Идет процесс присоединения приходов Украинской православной церкви Московского патриархата к Православной церкви Украины... Уже на данный момент перешли парафии в городе Винница, в Винницком районе, Козятинском районе, Калиновском. Насколько мне известно, уже определились парафии и задали вопрос своему священнику в других районах: в Черновицком, в Томашпольском районе", – сообщил Демченко.

В частности, в Виннице к Православной церкви Украины присоединились общины храма иконы Божьей матери, который является старейшим больничным храмом в Винницкой области, скального Свято-Троицкого храма и храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Протодиакон Владислав Демченко отметил, что на некоторых приходах, где священники не хотят переходить в подчинение Православной церкви Украины, на этом настаивает община. Если священник не соглашается, люди могут попросить епархию найти другого, который согласится перейти. Но сейчас, по его словам, в основном, верующие переходят вместе со священником.

Для того, чтобы приход мог перейти в подчинение ПЦУ необходимо проголосовать за это на собрании религиозной общины, но иногда все жители населенного пункта организовано принимают решения.

По словам протодиакона, процесс перехода парафий может длиться несколько лет. Он добавил, что, кроме Винницкой, в ПЦУ уже переходят парафии из Хмельницкой, Львовской и Киевской областей.

Как сообщалось, несколькими днями ранее во Львовской области первый храм перешел в ПЦУ.

Напомним, в Виннице перешедший в ПЦУ митрополит Симеон продолжает служить в соборе, принадлежавшем УПЦ МП.

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