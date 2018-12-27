Военный самолет-разведчик США патрулирует оккупированный Крым

Самолеты этого типа регулярно осуществляют разведывательные полеты вблизи полуострова.

С базы Суда-Бей на острове Крит начал полет самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

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Так, сообщается, что самолет, войдя в район акватории Черного моря в 8:50, начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым.

Самолет имеет позывной HARK51 и бортовой номер 64-14841.

Отметим, Boeing RC-135 - это семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

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За основу самолета взят Boeing C-135 Stratolifter, с использованием оборудования General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, и L-3 Communications.

Как отмечает издание, после аннексии Россией Крыма самолеты этого типа регулярно осуществляют разведывательные полеты вблизи оккупированного полуострова.

Напомним, два российских истребителя Су-30М2 совершили техническую посадку на севастопольском аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму.