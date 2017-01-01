В Борисполе пассажиры полдня ждали вылет в Египет

После 12-часового ожидания в Борисполе пассажиры вылетели в Египет. Рейс задержался из-за технического состояния самолета.

Пассажирам двух рейсов в качестве "компенсации" выдали воду и вафли Страна

В аэропорту Борисполь пассажиры после 12-часового ожидания вылетели в Египет. Рейс SkyUp Airlines задержался из-за замечаний к техническому состоянию самолета, сообщает в четверг, 27 декабря, со ссылкой на пресс-службу перевозчика Укринформ.

Указано, что вылет должен был состояться в 02:00 27 декабря, однако самолет вылетел в Шарм-эль-Шейх только в 14:50.

"Рейс SQP 7111, летевший из Шарм-эль-Шейха в Киев (Жуляны), по техническим причинам совершил посадку в запасном аэропорту Борисполь. На данный момент все замечания к техническому состоянию воздушного судна устранены. Вылет уже состоялся", - говорится в сообщении.

Также известно, что авиакомпания SkyUp Airlines обслуживала пассажиров задержанного SQP 7111, согласно правилам: с 5:00 до 6:00 им было предоставлено горячее питание, перед вылетом предоставлены дополнительные напитки и закуски.

В авиакомпании добавили, что в связи с задержкой SQP 7111 состоялись задержки рейсов: SQP 7132 Шарм-эль-Шейх - Львов; SQP 7131 Львов - Шарм-эль-Шейх; SQP 7112 Шарм-эль-Шейх - Киев (Жуляны).

Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту Борисполь по состоянию на 27 декабря около 200 пассажиров рейса в египетский курорт Шарм-эль-Шейх ожидают вылета, который должен был состояться в 02:00 27 декабря. Рейс должен был вылететь из аэропорта Киев (Жуляны), но пассажирам заявили, что самолет по техническим причинам приземлился в Борисполе, куда автобусами за час перевезли и пассажиров.

Напомним, накануне сообщалось, что в аэропорту Львов из-за ухудшения погодных условий отменили рейсы.

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