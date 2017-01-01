Все захваченные моряки назвали себя военнопленными

Двое раненых украинских моряков сегодня также заявили о своем статусе военнопленных.

Все украинские моряки, которые были захвачены российскими военными в районе Керченского пролива заявили следствию, что являются военнопленными. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 27 декабря все 24 военнопленных украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня", - написал он.

Ранее сообщалось, что "суд" отклонил все 20 ходатайств адвокатов об освобождении из-под ареста украинских моряков.

Накануне Петр Порошенко пообещал сделать все возможное, чтобы захваченные моряки как можно скорее оказались дома.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Украинцы находятся в московских СИЗО Лефортово и Матросская тишина.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.

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