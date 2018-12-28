В Иловайске нет ни одного детского врача
В занятом сепаратистами “ДНР“ Иловайске нет ни одного детского врача. В этом году умер последний врач-педиатр.
Об этом в эфире одного из сепаратистских каналов рассказала “министр здравоохранения ДНР“ Ольга Долгошапко, передают Новости Донбасса.
Читай также: В ОБСЕ назвали число жертв среди детей на Донбассе
По ее словам, по средам и пятницам в город приезжают врачи из Харцызска. По понедельникам и вторникам вести прием приезжают сотрудники из “медицинского университета им. Горького“. Неотложную помощь оказывает “скорая помощь“.
В марте 2018 года Александр Захарченко признал, что на подконтрольной группировке “ДНР“ территории существует проблема нехватки медицинских работников.
Как сообщалось, в октябре появились подробности о подрыве на мине детей в Горловке.