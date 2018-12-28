В Иловайске нет ни одного детского врача

По данным на 2016 год, в городе Иловайск проживало более 15 тысяч человек.

В занятом сепаратистами “ДНР“ Иловайске нет ни одного детского врача. В этом году умер последний врач-педиатр.

Об этом в эфире одного из сепаратистских каналов рассказала “министр здравоохранения ДНР“ Ольга Долгошапко, передают Новости Донбасса.

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По ее словам, по средам и пятницам в город приезжают врачи из Харцызска. По понедельникам и вторникам вести прием приезжают сотрудники из “медицинского университета им. Горького“. Неотложную помощь оказывает “скорая помощь“.

В марте 2018 года Александр Захарченко признал, что на подконтрольной группировке “ДНР“ территории существует проблема нехватки медицинских работников.

Как сообщалось, в октябре появились подробности о подрыве на мине детей в Горловке.