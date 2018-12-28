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В Иловайске нет ни одного детского врача

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По данным на 2016 год, в городе Иловайск проживало более 15 тысяч человек.
В “ДНР“ существует проблема нехватки медицинских работников
В “ДНР“ существует проблема нехватки медицинских работников
depositphotos.com

В занятом сепаратистами “ДНР“ Иловайске нет ни одного детского врача. В этом году умер последний врач-педиатр.

Об этом в эфире одного из сепаратистских каналов рассказала “министр здравоохранения ДНР“ Ольга Долгошапко, передают Новости Донбасса.

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По ее словам, по средам и пятницам в город приезжают врачи из Харцызска. По понедельникам и вторникам вести прием приезжают сотрудники из “медицинского университета им. Горького“. Неотложную помощь оказывает “скорая помощь“.

В марте 2018 года Александр Захарченко признал, что на подконтрольной группировке “ДНР“ территории существует проблема нехватки медицинских работников.

Как сообщалось, в октябре появились подробности о подрыве на мине детей в Горловке.

 

 

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Теги: Донбасс, "ДНР", Иловайск, дети, врач
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Комментариев (2)
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Woodbrother    28.12.2018, 10:59
Оценка:  -1
Woodbrother
Куда только не влезут рассейскике оккупанты, там и ж..па.
Колишній-східняк    28.12.2018, 10:43
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Детей жаль, ватных родителей - нет.
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