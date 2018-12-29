В Днепре автомобиль влетел в столб: водитель погиб

В машине находились два человека. От полученных травм водитель скончался на месте, пассажира госпитализировали.

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого в 4:35 в субботу, 29 декабря, автомобиль Daewoo Nexia влетел в столб. В результате столкновения водитель погиб на месте. Об этом пишет Информатор.

По словам сотрудников патрульной полиции, автомобиль ехал по проспекту Богдана Хмельницкого в сторону ДК Шинник. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Автомобиль получил серьезные повреждения.

В машине находились два человека. От полученных травм водитель скончался на месте. Для того, чтобы достать его из автомобиля, на место происшествия приехали спасатели. Личность погибшего устанавливается.

Второй мужчина, который находился в Daewoo Nexia, получил тяжелые травмы. Полицейские сказали, что достали пассажира самостоятельно, после этого его госпитализировали. Первое время он находился в бессознательном состоянии, но позже пришел в себя.

По словам медиков, пострадавшему 31 год. Мужчина в сознании и утверждает, что не знает, как оказался в автомобиле. Также врачи заметили у потерпевшего признаки сильного алкогольного опьянения.

На месте работают сотрудники патрульной полиции, врачи скорой помощи и ГСЧС.

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Также сообщалось, что в 30 км от Мелитополя Запорожской области Toyota несколько раз перевернулась и загорелась. Водитель и пассажир авто погибли.

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