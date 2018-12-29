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Над Донбассом поднялся желто-голубой флаг

Комментариев: 1
Ветер понес флаг прямо на Луганск.
10-ая горно-штурмовая бригада поздравила местных жителей с наступающими праздниками
10-ая горно-штурмовая бригада поздравила местных жителей с наступающими праздниками
armyfm.com.ua

Над временно неподконтрольным украинской власти Донбассом поднялся желто-голубой флаг из воздушных шаров. Таким образом 10-ая горно-штурмовая бригада поздравила местных жителей с наступающими праздниками.

Об идее и ее реализации в эфире Армия fm рассказал военнослужащий горно-штурмовой бригады Глеб Бабич с позывным Лентяй.

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“Инициатива поздравить жителей временно оккупированных территорий возникла у командира бригады. Мы решили таким образом ее реализовать. Думали запустить настоящий флаг, но он мог бы не долететь в Российскую Федерацию. И если бы упал на оккупированной территории, чтобы исключить надругательство над государственным флагом, мы сделали его из воздушных шариков. Ветер был направлен прямо на Луганск, был стремительный и мощный“, - рассказал Глеб Бабич.

Он также рассказал, что поскольку акция состоялась утром, российские наемники воздержались от обстрела, поскольку за ними следит ОБСЕ.

“Думаю, они были шокированы. Потому что эти шарики и флаг протянуло очень хорошо вдоль их позиций“, - сказал военнослужащий.

Как сообщалось 23 августа, над Донецким аэропортом появился украинский флаг.

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Теги: флаг, Донбасс, ВСУ
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Комментариев (1)
толян04    29.12.2018, 15:07
Оценка:  +2
толян04
чем бы ди... не тешилось абы с пушек не стреляло
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