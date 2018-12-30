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Луценко ждет Мельниченко, чтобы найти убийц Гонгадзе

Комментариев: 1
Расследование можно завершить за месяц, но экс-майор не везет в Украину оригиналы пленок, пояснил генпрокурор.
Расследование дела Гонгадзе не может завершиться без оригинала записей от Мельниченко, говорит Луценко
Расследование дела Гонгадзе не может завершиться без оригинала записей от Мельниченко, говорит Луценко
radiosvoboda.org

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Расследование убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе может быть завершено в течение месяца. Об этом в эфире “5 канала“ заявил генпрокурор Юрий Луценко.

При этом расследование может завершиться при условии, что следствие получит записи экс-майора Николая Мельниченко и оригинальное записывающее устройство, отметил генпрокурор.

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“Можно все завершить за месяц, если Мельниченко привезет в Украину запись и оригинальное записывающее устройство“, - подчеркнул Луценко.

Он добавил, что Мельниченко отказывается это сделать, начиная с 2004 года. “Почему отказывается? Спросите у Николая Мельниченко“, - заявил Луценко.

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Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что даже ФБР не смогла помочь в поиске исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета.

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Теги: Гонгадзе, Луценко, расследование, Мельниченко, пленки
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Комментариев (1)
BROKER666    30.12.2018, 12:03
Оценка:  +1
BROKER666
как только выборы, так всплывает гонгадзе и языковой вопрос... достали... ничего нового придумать не могут
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