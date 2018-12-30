Луценко ждет Мельниченко, чтобы найти убийц Гонгадзе

Расследование можно завершить за месяц, но экс-майор не везет в Украину оригиналы пленок, пояснил генпрокурор.

Расследование дела Гонгадзе не может завершиться без оригинала записей от Мельниченко, говорит Луценко radiosvoboda.org

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Расследование убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе может быть завершено в течение месяца. Об этом в эфире “5 канала“ заявил генпрокурор Юрий Луценко.

При этом расследование может завершиться при условии, что следствие получит записи экс-майора Николая Мельниченко и оригинальное записывающее устройство, отметил генпрокурор.

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“Можно все завершить за месяц, если Мельниченко привезет в Украину запись и оригинальное записывающее устройство“, - подчеркнул Луценко.

Он добавил, что Мельниченко отказывается это сделать, начиная с 2004 года. “Почему отказывается? Спросите у Николая Мельниченко“, - заявил Луценко.

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Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что даже ФБР не смогла помочь в поиске исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета.