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В 1+1 объяснили, почему речь Порошенко пустили позже Зеленского

Комментариев: 5
Глава Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар отметила, что формально нарушения не было.
Генеральный директор 1+1 медиа
Генеральный директор 1+1 медиа
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Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа, объяснил, почему речь Порошенко пустили позже Зеленского. При этом Ткаченко считает обвинения в предвзятости необоснованными.

“Вот такой поворот в Новый Год. Сказать, что вы этого не ждали. Ну уж нет. Сказать, что не ждали перед Новым Годом прямо? Возможно. Тут важно - другое. Давно уж назрело время -другим- новым. И мы проснемся в Новом Году- с новыми возможностями и перспективами“, - написал Ткаченко.

На вопрос читателей, почему телеканал пустил речь Президента позже Зеленского, Ткаченко ответил так:

Ответ Ткаченка на вопрос читателей
Ответ Ткаченка на вопрос читателей
Скриншот

“Мы - коммерческая телекомпания. Это - советская традиция показывать президентов под бой курантов. Курантов - уже давно нет, а вы все скучаете. Впрочем, заявление президента мы показали. Потому что верим и делаем все для нашего государства. Несмотря на то, что нынешний президент делает против нас“.

Ранее украинский шоумен Владимир Зеленский заявил о том, что будет принимать участие в выборах президента Украины.

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Теги: зеленский, порошенко, александр ткаченко, виктория сюмар
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Комментариев (5)
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cjkbnth    01.01.2019, 15:09
Оценка:  0
cjkbnth
Есть Евреи, они живут для евреев, но не за счет страны, а есть жи ды, которые живут за счет страны и толко для "родни", так пора избавится от жи дов у власти.
cjkbnth    01.01.2019, 15:06
Оценка:  -1
cjkbnth
кто такой порошенко? что бы из-за него прерывать программу, барыга дорвавшися до власти? который грабит народ по наследству.. после папы! ЧМ О которое красиво обещает, но ничего не сделало! Все "достижения", без его участия, и за народные деньги!!! Новый Год с Новым президентом в Новой стране.!!!
jeksoncool    01.01.2019, 14:28
Оценка:  -1
jeksoncool
Порошенко сделал страну свободнее! Как же мы быстро забываем все!!! Пора учиться на своих ошибках. Порошенко будет президентом и дальше, кандидата способного поднять страну, к сожалению, или к счастью, нет!
Coюзник    01.01.2019, 14:34
Оценка:  +4
Coюзник
В чем свобода? В очередных траншах МВФ? В поднятиях тарифов? В продолжающейся войне?
sertv-rem    01.01.2019, 14:42
Оценка:  +4
sertv-rem
Порошенко вкрав у нас саме головне! Віру в те, що можна жити по-другому! По НОВОМУ! Після всього того, що було в 2014 -Україна вкотре просрала 5 років Перспектив, і Ми знову знаходимось, як і раніше, в корупції, беззаконні,олігархії і "потемкінських " реформах.. І за все це платять українці!
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