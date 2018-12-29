В 1+1 объяснили, почему речь Порошенко пустили позже Зеленского

Глава Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар отметила, что формально нарушения не было.

Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа, объяснил, почему речь Порошенко пустили позже Зеленского. При этом Ткаченко считает обвинения в предвзятости необоснованными.

“Вот такой поворот в Новый Год. Сказать, что вы этого не ждали. Ну уж нет. Сказать, что не ждали перед Новым Годом прямо? Возможно. Тут важно - другое. Давно уж назрело время -другим- новым. И мы проснемся в Новом Году- с новыми возможностями и перспективами“, - написал Ткаченко.

На вопрос читателей, почему телеканал пустил речь Президента позже Зеленского, Ткаченко ответил так:

Ответ Ткаченка на вопрос читателей Скриншот

“Мы - коммерческая телекомпания. Это - советская традиция показывать президентов под бой курантов. Курантов - уже давно нет, а вы все скучаете. Впрочем, заявление президента мы показали. Потому что верим и делаем все для нашего государства. Несмотря на то, что нынешний президент делает против нас“.

Ранее украинский шоумен Владимир Зеленский заявил о том, что будет принимать участие в выборах президента Украины.