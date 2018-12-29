Наблюдателей не пустили в семь сел на Донбассе

Наблюдателями СММ ОБСЕ семь раз было зафиксировано ограничение свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия в работе миссии.

Сепаратисты во всех случаях ссылались на так называемую "безопасность СММ" Миссия ОБСЕ в Украине/Facebook

Сепаратисты не пустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в семь населенных пунктов на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины во вторник, 1 января.

По данным отчета СММ ОБСЕ, наблюдателями семь раз было зафиксировано ограничение свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия в работе миссии.

Так, 29 декабря сепаратисты отказали патрулю СММ ОБСЕ в пересечении блокпоста вблизи поселка Староласпа (Донецкая область). Также, в том же районе, но вблизи Мичурина, противник приказал патрулю наблюдателей Миссии покинуть пределы населенного пункта. В тот же день в пунктах пропуска на границе возле Северного и Изварино сепаратисты снова приказали патрулю миссии покинуть эти районы.

Кроме того, подобные нарушения фиксировались наблюдателями миссии на дороге вблизи Кременца, что вблизи Донецка. Сепаратист позволил наблюдателям пересечь блокпост только после осмотра прицепа автомобиля.

Отмечается, что 30 декабря двое сепаратистов в очередной раз не позволили патрулю миссии проехать через блокпост, расположенный вблизи населенного пункта Заиченко на северо-востоке от Донецка.

"Также сепаратисты не позволили наблюдателям проехать в западном направлении к поселку Пикузы и в южном - к населенному пункту Саханка на северо-востоке от Мариуполя. В обоих случаях сепаратисты ссылались на так называемую "безопасность СММ", - добавили в ведомстве.

Ранее в мисси ОБСЕ заявляли, что сепаратисты продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении и проводят учения с боевой стрельбой, готовясь к активным боевым действиям на Донбассе.

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