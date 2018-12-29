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Во Львове бизнесмен умер после укуса комара

Комментариев: 4
Мужчина часто посещал Африку. А недавно побывал в Судане и Конго.
Предполагалось, что изначально он заболел ОРВИ
Предполагалось, что изначально он заболел ОРВИ
depositphotos.com

В больнице во Львове умер мужчина, местный 43-летний бизнесмен, который накануне попал в больницу с тропической малярией.

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Об этом корреспондент УНН сообщили во Львовском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

“Вчера мужчина впал в кому. Сегодня утром у мужчины ухудшились все показатели. Умер он в 08:40“, - сообщили в лабораторном центре.

Как сообщал УНН, в Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали 43-летнего местного бизнесмена с диагнозом тропической малярии. 

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Мужчина часто посещал Африку. А недавно побывал в Судане и Конго. После поездки у мужчины появился кашель, озноб, температура. Предполагалось, что он заболел ОРВИ. Однако, анализ показал, что мужчина заболел малярией.

Напомним, в Харьковской области зарегистрирован седьмой случай малярии за этот год.

 

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Теги: смерть, малярия, комар, Львов
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Комментариев (4)
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Via_dolorosa    03.01.2019, 16:19
Оценка:  0
Via_dolorosa
Он знал куда ехал и знал что без прививок в те стран ездить смертельно опасно но как всегда пошёл на авось. На этот раз авось не сработал.
GreenPeace!    03.01.2019, 16:08
Оценка:  0
GreenPeace!
Честно,когда покую путевку,в известном турагенстве,там предупреждают и усно,и на бумаге..что в определенные страны нужна прививка от малярии или подписывайте документ про то,что с турагенства снимается ответсвенНость.
Dmitriy7    03.01.2019, 15:39
Оценка:  +2
Dmitriy7
всю кагорту которая у власти отправить тудажэ отдыхать
Boxerogos    03.01.2019, 15:37
Оценка:  0
Boxerogos
Как много интересных новостей с начала года!!!
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