Во Львове бизнесмен умер после укуса комара
В больнице во Львове умер мужчина, местный 43-летний бизнесмен, который накануне попал в больницу с тропической малярией.
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Об этом корреспондент УНН сообщили во Львовском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.
“Вчера мужчина впал в кому. Сегодня утром у мужчины ухудшились все показатели. Умер он в 08:40“, - сообщили в лабораторном центре.
Как сообщал УНН, в Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали 43-летнего местного бизнесмена с диагнозом тропической малярии.
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Мужчина часто посещал Африку. А недавно побывал в Судане и Конго. После поездки у мужчины появился кашель, озноб, температура. Предполагалось, что он заболел ОРВИ. Однако, анализ показал, что мужчина заболел малярией.
Напомним, в Харьковской области зарегистрирован седьмой случай малярии за этот год.