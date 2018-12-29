Опрос: 78% украинцев готовы избирать президента

Почти 78% опрошенных украинцев готовы на выборах президента прийти на избирательные участки. Точно не будут голосовать почти 18%.

Почти 78% опрошенных украинцев заявили, что готовы на выборах президента прийти на избирательные участки и проголосовать. Об этом в четверг, 3 января, сообщает пресс-служба Украинского института социальных исследований им. А. Яременко и Центра Социальный мониторинг.

"77,8% опрошенных заявили, что готовы на выборах президента прийти на избирательные участки. Считают, что точно не будут голосовать 17,8% респондентов, 4,9% не определились, будут ли голосовать или уклонились от ответа", - говорится в сообщении.

По мнению опрошенных, следующий президент должен обладать такими чертами: способность остановить войну (55,9%), отстаивать интересы простых людей (44,5%), компетентность в экономике (44,1%), нетерпимость к коррупции (44%), умение управлять страной (40,1%).

Указано, что опрос охватил всю территорию страны (за исключением неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего опрошено 2045 респондентов в возрасте от 18 лет. Стандартные отклонения при достоверных 95% не превышают 2,2%. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".

Ранее в Центральную избирательную комиссию в четверг, 3 января, документы для участия в предстоящих президентских выборах подал третий кандидат.

Напомним, в Украине в понедельник, 31 декабря, стартовала президентская избирательная кампания. По закону она продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года, когда и состоятся выборы шестого президента Украины.

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