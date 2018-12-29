В Смеле и. о. мэра сообщили о подозрении из-за проблем с отоплением

В Смеле депутату горсовета, исполняющему обязанности мэра, объявили о подозрении из-за срыва отопительного сезона.

И. о. мера Смелы объявили о подозрении из-за срыва отопительного сезона smela-city.org.ua

Депутату городского совета Смелы (Черкасская область), который исполнял обязанности мэра, объявили о подозрении из-за срыва отопительного сезона. Об этом в четверг, 3 января, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В частности, ему сообщено о подозрении по статье ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам юридического лица, если оно повлекло тяжкие последствия.

"Депутат, выполняя обязанности городского головы Смелы, достоверно знал, что коммунальное предприятие не имеет средств, чтобы платить за газ, и просило о дополнительном финансировании", - говорится в сообщении.

По версии прокуратуры, у чиновника были полномочия и возможность, но он не принял мер, чтобы разрешить ситуацию с газом.

"Это в свою очередь привело к несанкционированному отбору газа и повлекло материальный ущерб коммунальному предприятию в виде увеличения долга на сумму более 29 млн гривен", - подчеркнули в ведомстве.

Также в прокуратуре напомнили, что депутату грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, 19 ноября жители Смелы перекрыли дороги в Черкасской области с требованием, чтобы Нафтогаз Украины заключил с городским советом соглашение по поводу поставки газа. Протестующие опасались, что при отсутствии такого соглашения им придется платить двойной тариф за отопление.

14 ноября жители Смелы пикетировали Кабмин. Компания, которая оказывала услуги по представлению тепла, задолжала поставщику газа свыше 100 млн гривен. Из-за этого в городе без тепла жилые дома, больницы, детские сады и школы.

27 декабря Смела Черкасской области начала получать газ от НАК Нафтогаз Украины для обеспечения города теплоснабжением.

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