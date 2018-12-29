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В Запорожье ограбили киоск быстрых кредитов

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Мужчина, угрожая пистолетом, забрал из кассы отделения 7,2 тысяч гривен, после чего скрылся с места преступления.
Устанавливаются подробности ограбления
Устанавливаются подробности ограбления

Вооруженный преступник совершил разбойное нападение на отделение быстрого кредита по ул. Счастливой в Запорожье. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 4 января, инцидент произошел накануне.

По данным правоохранителей, злоумышленник, угрожая пистолетом, забрал из кассы отделения 7,2 тысяч гривен, после чего скрылся с места преступления.

Прокуратура квалифицировала преступление по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совмещенный с проникновением в жилье, иное помещение или хранилище). Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на 7-12 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Оболонском районе Киева неизвестный ограбил кредитное заведение.

 

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Теги: кредиты, Запорожье, ограбление, кредит, ограбление банка
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Источник: korrespondent.net

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