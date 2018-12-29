В Украине сняли ограничения движения на трассах

Сняты все ограничения движения тяжеловесных и маршрутных транспортных средств во всех областях.

В Украине сняли ограничения движения по автодорогам Пресс-служба ГСЧС

Ограничение движения тяжеловесных и маршрутных автомобилей по автодорогам в Украине сняли. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вечером в пятницу, 4 января.

"Сняты все ограничения движения тяжеловесных и маршрутных транспортных средств", – говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что осадки местами в виде небольшого снега наблюдаются в Луганской, Киевской, Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Черновицкой, Черкасской областях, а также в Киеве. Спасатели также предупредили, что на дорогах местами гололедица.

"Высота снежного покрова составляет: в Херсонской – 7-13 см (ветер 7-9 м/с), Запорожской – 5-12 см (ветер 1-3 м/с), Донецкой – 3-19 см (ветер 1-6 м/с), Луганской – 10-17 см (ветер 3-8 м/с), Днепропетровской – 3-5 см (ветер 5-8 м/с)", – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили спасатели, в результате осложнения погодных условий в Запорожской области без электроснабжения остаются два населенных пункта.

Ранее из-за осложнения погодных условий в Запорожской области ограничили движение по автодорогам для большегрузных и маршрутных транспортных средств. Также ограничили въезд грузовиков в город Мариуполь Донецкой области.

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