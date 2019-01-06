Вселенский патриарх Варфоломей наградил председателя Верховной Рады Украины орденом.

Вселенский патриарх Варфоломей наградил главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия орденом. Об этом в воскресенье, 6 января, Парубий сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, Украина уже давно стремилась к независимости православной церкви, и, наконец, достигла этой цели.

"Сегодня бесспорно исторический день - день предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. Недавно я вспоминал весь наш путь борьбы за независимость Украинской православной церкви. Мы начали распространять лозунги о том, что Православная церковь в Украине должна быть независимой от Москвы еще в начале 90-х, еще только борясь за государственную независимость. И всегда украинцы ставили лозунги независимости Украинского государства рядом с лозунгами независимости Украинской православной церкви", - пишет Парубий.

Он также поблагодарил Вселенского патриарха за награждение крестом святого Андрея Первозванного.

"Спасибо Вселенскому Патриарху за высокую награду. Для меня большая честь, что Патриарх Варфоломей удостоил меня церковной награды - крестом святого Андрея Первозванного в этот великий день в святом месте", - отметил спикер ВР.

Cмотрите фотогалерею: Варфоломей наградил Парубия орденом

Как сообщалось, 5 января президент Украины Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом.

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