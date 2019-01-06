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Варфоломей наградил Парубия орденом

Комментариев: 5
Вселенский патриарх Варфоломей наградил председателя Верховной Рады Украины орденом.
Парубий получил орден от Варфоломея
Парубий получил орден от Варфоломея
facebook.com/andriy.parubiy

Вселенский патриарх Варфоломей наградил главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия орденом. Об этом в воскресенье, 6 января, Парубий сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, Украина уже давно стремилась к независимости православной церкви, и, наконец, достигла этой цели.

"Сегодня бесспорно исторический день - день предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. Недавно я вспоминал весь наш путь борьбы за независимость Украинской православной церкви. Мы начали распространять лозунги о том, что Православная церковь в Украине должна быть независимой от Москвы еще в начале 90-х, еще только борясь за государственную независимость. И всегда украинцы ставили лозунги независимости Украинского государства рядом с лозунгами независимости Украинской православной церкви", - пишет Парубий.

Он также поблагодарил Вселенского патриарха за награждение крестом святого Андрея Первозванного.

"Спасибо Вселенскому Патриарху за высокую награду. Для меня большая честь, что Патриарх Варфоломей удостоил меня церковной награды - крестом святого Андрея Первозванного в этот великий день в святом месте", - отметил спикер ВР.

 

 

Как сообщалось, 5 января президент Украины Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом.

Вручение томоса: Порошенко и Парубий едут в Турцию

 

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Теги: фото, орден, Верховная Рада, награждение, Андрей Парубий, томос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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bertal    06.01.2019, 18:25
Оценка:  -2
bertal
"Да воздастся каждому по делам его"-1. Многие из них будут лжепророками и станут учить путям и различным уставам погибели. 2. Но то будут сыны погибели. {2 Пет. 2:1 слл.; Ин. 17:12; 2 Фес. 2:3.}
Ruspidor    06.01.2019, 18:21
Оценка:  -4
Ruspidor
Парубий - святой! Его делами управляет Бог! Через него он творит Свою историю! Слава Ему во веки вечные! Да владычествует он над нами без конца, мудростью свой направляя нас в русло угодное самому Богу! Да будет посрамлен каждый, кто провозгласит напраслину против этого святого человека!
Гоша_Мин    06.01.2019, 18:33
Оценка:  0
Гоша_Мин
Ты что, с Парубием в одной палате лечился???))
Гоша_Мин    06.01.2019, 18:17
Оценка:  -3
Гоша_Мин
А Парубий пусть этому турецкому попу, копию своей справки с дурдома подарит))))
Ruspidor    06.01.2019, 18:23
Оценка:  -2
Ruspidor
Вечная Анафема и скорбь уготовлена сердцу твоему ибо в глазах Бога благочестивого отныне нет большей мерзости нежели ты!
Гоша_Мин    06.01.2019, 18:32
Оценка:  0
Гоша_Мин
Твои сектантские проклятия не действуют))))
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