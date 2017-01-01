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В Крыму из-за снегопада без света тысячи человек

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Больше всего пострадали Ленинский район и Керчь, также зафиксированы отключения в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах.
Снег в Керчи 7 января 2019 года
Снег в Керчи 7 января 2019 года
Крим. Реалії

В Крыму произошли массовые отключения электричества из-за снегопада. Об этом сообщает Крым. Реалии в понедельник, 7 января.

По данным Крымэнерго, без электроснабжения остались 17 населенных пунктов, из них шесть - частично (более шести тысяч абонентов).

Больше всего пострадали Ленинский район и Керчь, также зафиксированы отключения в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах.

Стоит отметить, что на 7 января по Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильных осадков.

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Напомним, 4 января в нескольких районах Крыма отключилось электричество из-за резкой смены погоды.

 

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Теги: Крым, снегопады, электроэнергия, снегопад, непогода, электричество, отключение электричества, Крым отключение электроэнергии
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Источник: korrespondent.net

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