Появились требования МВФ к Украине о ценах на газ
Программа Международного валютного фонда Stand By предусматривает два обязательных условия для Украины: сохранение бюджетного дефицита на уровне 2,3% ВВП, а также повышение цен на газ до рыночного уровня. Об этом говорится в отчете Фонда, опубликованного во вторник, 8 января.
МВФ предполагает, что Кабмин повысит розничную стоимость газа для населения еще на 15% до 1 мая. Следующий этап – полное соответствие цен рыночным с 1 января 2020 года.
В то же время, в МВФ отметили высокие риски реализации программы из-за неразрешенного конфликта на Донбассе и нестабильной внешней среды. Кроме того, программа находится под угрозой в связи с риском реализации популистской политики перед предстоящими выборами или сменой курса.
Эти риски смягчены решительными действиями, включая утверждение бюджета на 2019 год, и значительное внешнее финансирование для поддержки реформ, в т.ч. новое финансирование от Всемирного банка и Европейского Союза, добавили в МВФ.
Также в МВФ назвали сроки пересомотра выполнения программы, по итогам которых будут приняты решения о выделении двух траншей на 2,6 миллиарда долларов.
Напомним, 18 декабря совет директоров МВФ утвердил новую программу финансирования для Украины на 3,9 млрд долларов. Киев получил первый транш в 1,4 миллиарда долларов через три дня.
Как известно, МВФ согласился на новую программу для Украины после того, как власти подняли цены на газ на 23,5%. По данным СМИ, МВФ требует повысить цены на газ еще на 40%.
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