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Появились требования МВФ к Украине о ценах на газ

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Украина должна повысить стоимость газа для населения на 15% до мая, а к 2020 году сделать цену рыночной.
МВФ ожидает от властей Украины дальнейшего повышения цен на газ
МВФ ожидает от властей Украины дальнейшего повышения цен на газ
thebubble.com

Программа Международного валютного фонда Stand By предусматривает два обязательных условия для Украины: сохранение бюджетного дефицита на уровне 2,3% ВВП, а также повышение цен на газ до рыночного уровня. Об этом говорится в отчете Фонда, опубликованного во вторник, 8 января.

МВФ предполагает, что Кабмин повысит розничную стоимость газа для населения еще на 15% до 1 мая. Следующий этап – полное соответствие цен рыночным с 1 января 2020 года.

Также эксперты МВФ ожидают, что благодаря пенсионной реформе дефицит Пенсионного фонда уменьшится до 4,25% от ВВП, а размер пенсий повысится минимум на 8,5-9,5%.
 
В то же время, в Фонде подчеркнули важность пенсионной реформы для Украины через неблагоприятные демографические тенденции, учитывая низкую рождаемость и старение населения, а также выезд за границу все большего числа работников.
 
В дальнейшем эксперты МВФ ожидают, что Украине удастся уменьшить дефицит Пенсионного фонда до 3% от ВВП.
 

В то же время, в МВФ отметили высокие риски реализации программы из-за неразрешенного конфликта на Донбассе и нестабильной внешней среды. Кроме того, программа находится под угрозой в связи с риском реализации популистской политики перед предстоящими выборами или сменой курса.

Эти риски смягчены решительными действиями, включая утверждение бюджета на 2019 год, и значительное внешнее финансирование для поддержки реформ, в т.ч. новое финансирование от Всемирного банка и Европейского Союза, добавили в МВФ.

Также в МВФ назвали сроки пересомотра выполнения программы, по итогам которых будут приняты решения о выделении двух траншей на 2,6 миллиарда долларов.

Напомним, 18 декабря совет директоров МВФ утвердил новую программу финансирования для Украины на 3,9 млрд долларов. Киев получил первый транш в 1,4 миллиарда долларов через три дня.

Как известно, МВФ согласился на новую программу для Украины после того, как власти подняли цены на газ на 23,5%. По данным СМИ, МВФ требует повысить цены на газ еще на 40%

 

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Теги: МВФ, цена на газ, тарифы на газ, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: korrespondent.net

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