Появились требования МВФ к Украине о ценах на газ

Украина должна повысить стоимость газа для населения на 15% до мая, а к 2020 году сделать цену рыночной.

Программа Международного валютного фонда Stand By предусматривает два обязательных условия для Украины: сохранение бюджетного дефицита на уровне 2,3% ВВП, а также повышение цен на газ до рыночного уровня. Об этом говорится в отчете Фонда, опубликованного во вторник, 8 января.

МВФ предполагает, что Кабмин повысит розничную стоимость газа для населения еще на 15% до 1 мая. Следующий этап – полное соответствие цен рыночным с 1 января 2020 года.

Также эксперты МВФ ожидают, что благодаря пенсионной реформе дефицит Пенсионного фонда уменьшится до 4,25% от ВВП, а размер пенсий повысится минимум на 8,5-9,5%. В то же время, в Фонде подчеркнули важность пенсионной реформы для Украины через неблагоприятные демографические тенденции, учитывая низкую рождаемость и старение населения, а также выезд за границу все большего числа работников. В дальнейшем эксперты МВФ ожидают, что Украине удастся уменьшить дефицит Пенсионного фонда до 3% от ВВП.

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